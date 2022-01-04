حوادث السير خلال اسبوع : 16 قتيلا و1756 جريح

هبة بريس _ الرباط

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب 1756 آخرون بجروح، إصابات 79 منهم بليغة، في 1371 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 27 دجنبر 2021 إلى 02 يناير 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألفا و565 مخالفة، وإنجاز 6671 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 29 ألفا و894 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و288 ألفا و800 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3775 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6671 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 212 مركبة.‏

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