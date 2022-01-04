تركيا تنظم رحلات استثنائية لفائدة رعاياها والأجانب العالقين في المملكة

2022-01-04 / 8:24 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت تركيا اليوم الثلاثاء 4 دجنبر الحالي، عن تنظيم رحلات استثنائية لفائدة كل الراغبين في السفر إليها انطلاقا من المغرب.

وتأتي هذه الرحلات على طول شهر يناير الجاري، في ظل استمرار إغلاق المغرب لأجوائه وتوقيفه للرحلات الجوي.

ووفق ما أعلنت عنه السفارة التركية بالرباط ، فإن الرحلات الاستثنائية ستتم على متن الخطوط الجوية التركية.

وحسب ذات المصادر، فإن الرحلات ستنطلق من مطار الدار البيضاء نحو إسطنبول، بوتيرة ثلاث رحلات أسبوعيا، تمت برمجتها على طول الشهر الجاري.

وأوضحت أيضا، أن هذه الرحلات تشمل المواطنين المغاربة المقيمين في تركيا والمواطنين الأتراك وكافة الأجانب الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب.

ويشار إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية، لا تضع تركيا أي شروط إضافية على المغاربة أو المقيمين في المغرب الراغبين في دخول أراضيها، سوى التوفر على “جواز التلقيح” أو اختبار خلو من فيروس كورونا في حالة عدم تلقي جرعات لقاح مضاد للوباء.

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‫2 تعليقات

  2. هدا رغم ان عدد الحالات اليومية بتركيا اكبر بكتير من المغرب نفس الشي بفرنسا العدد اليوم اقترب من تلاتماءة الف حالة ومع دلك كل شي مفتوح والحدود مفتوحة مع جميع الدول لان الفيروس سيبقى كدة طويلة ادا يجب التعايش معه لكي وقف الاقتصاد أخطر بكتير من كرونا

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