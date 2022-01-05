طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة بالداخل، خصوصا بالأطلس ،الريف، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وخلال النهار ستنزل أمطار ضعيفة متفرقة ستهم السهول الشمالية-الغربية، السايس، ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط.

كما ستنزل بعض الأمطار خلال الليلة القادمة بالواجهة المتوسطية ،الريف، منطقة طنجة واللوكوس، مع تشكل كتل ضبابية شمال الأقاليم الجنوبية، وهبوب زوابع رملية محلية بالمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نسبيا محليا بالواجهة المتوسطية، شرق سايس، المنطقة الشرقية، السهول الأطلسية الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأنحاء .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 04 و 10 درجات بالمنطقة الشرقية ،السهول الشمالية-الغربية ،هضاب الفوسفاط ووالماس ،الجنوب الشرقي وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 11 و 17 درجة بالوسط وما تبقى من الأقاليم الجنوبية .

أما درجات الحرارة العليا، ففي انخفاض محليا ملموس بمرتفعات الأطلس ،الريف ونواحيه والمنطقة الشرقية.

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