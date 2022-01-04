طرفاية.. إحباط أربع محاولات للهجرة السرية

هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية بإقليم طرفاية، أمس الاثنين، من إحباط أربع محاولات للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري قام بها أزيد من 250 شخصا، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

ومكنت العملية، التي تم تنفيذها بين جماعة أخفنير ومنطقة النعيلة (إقليم طرفاية)، من إيقاف 85 شخصا ضمن مجموعة من المهاجرين الذين لاذوا بالفرار، بالإضافة إلى حجز 4 قوارب و4 محركات وكمية هامة من البنزين.

وحسب نفس المصدر، فقد أطلقت المصالح الأمنية والسلطات المحلية عملية تمشيطية من أجل إيقاف الأشخاص الفارين ضمن هذه المجموعة ومنظمي هذه المحاولات للهجرة السرية.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، خلال الأشهر الأخيرة، من عملياتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين للهجرة السرية، وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

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