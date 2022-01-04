إسقاط تهم الاعتداء الجنسي بحق حاكم نيويورك السابق

2022-01-04 / 6:42 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أسقط المدعي العام لمقاطعة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك الأميركية، تهم الاعتداء الجنسي ضد الحاكم السابق أندرو كومو.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة ألباني، ديفيد سواريس، الثلاثاء، إن مراجعة شاملة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضدالحاكم السابق أندرو كومو قد انتهت.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر، أن بريتاني كوميسو المساعدة السابقة لكومو، التي تقدمت بشكوى جنائية ضدالحاكم السابق تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي، أخبرت بمكتب المدعي العام إسقاط الدعوى.

ويأتي قرار المدعي العام لمقاطعة ألباني قبل 3 أيام من موعد مثول أندرو كومو أمام المحكمة.

في أغسطس الماضي، أعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، استقالته، بعد أيام من توصل تحقيق مستقل إلى تحرشه جنسيا بعدد من النساء.

ووصف كومو، خلال مؤتمر صحفي، التحقيقات بحقه بأنها “ذات دوافع سياسية”، معتبرا أنه يتنحى لأنه “لا يرغب أبدًا في أن يكون غير مجدي بأي شكل من الأشكال”.

وكان كومو، 63 عاما، أكد في وقت سابق أنه “لم يلمس أبدا أي شخص بطريقة غير لائقة”، بعد أن خلص التحقيق معه أنه تحرش جنسيًا بالعديد من موظفات حكومة الولاية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انضمام خمس دول بينها الإمارات لمجلس الأمن

انضمام خمس دول بينها الإمارات لمجلس الأمن

2022-01-04 / 10:33 مساءً
Photo of البيت الأبيض يرحب بقرار “أوبك+” مواصلة زيادة الإنتاج

البيت الأبيض يرحب بقرار “أوبك+” مواصلة زيادة الإنتاج

2022-01-04 / 9:51 مساءً
Photo of إصابة ملك وملكة السويد بكورونا

إصابة ملك وملكة السويد بكورونا

2022-01-04 / 5:00 مساءً
Photo of إصابة رئيس حركة حماس خالد مشعل بفيروس كورونا

إصابة رئيس حركة حماس خالد مشعل بفيروس كورونا

2022-01-04 / 3:10 مساءً
Photo of رصد متحور جديد لفيروس كورونا في فرنسا

رصد متحور جديد لفيروس كورونا في فرنسا

2022-01-04 / 1:26 مساءً
Photo of بسبب كورونا.. الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء

بسبب كورونا.. الكويت تمنع إقامة الأفراح ومجالس العزاء

2022-01-04 / 12:30 مساءً
Photo of الصين.. حجر صحي لأكثر من مليون شخص بسبب 3 إصابات بكورونا

الصين.. حجر صحي لأكثر من مليون شخص بسبب 3…

2022-01-04 / 11:56 صباحًا
Photo of رقم صادم.. أمريكا تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال يوم

رقم صادم.. أمريكا تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا…

2022-01-04 / 10:57 صباحًا
Photo of مجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة قانون “بطاقات التلقيح”

مجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة قانون “بطاقات التلقيح”

2022-01-04 / 9:50 صباحًا
Photo of إصابة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بكورونا

إصابة رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني بكورونا

2022-01-04 / 9:10 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق