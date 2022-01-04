حقوقيون يرفضون اعتقال رجل مسن بأزيلال بطريقة مهينة

2022-01-04 / 6:33 مساءً
2
هية بريس _ الرباط

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات بلاغا تضامنيا مع رجل تسعيني يدعى “ابراهيم أيت تمغارت” والساكن بدوار تيزت جماعة تامدا نومرصيد بأزيلال وذلك على خلفية اعتقاله بطريقة وصفت بالمهينة والحاطة بالكرامة جراء تشبته بأرضه .

واعتبرت الجمعية الحقوقية؛ في بلاغها “أن الحكم الذي طال التسعيني، حكما جائرا وغير منصف في حقه، من طرف رجال الدرك الملكي، على خلفية الصراع على قطعة أرضية مع عائلة معروفة باستغلالها “القضاء”، لاستصدارها أحكاما لفائدتها تجرد فيها أصحاب الأراضي الفعليين من أراضيهم، مستغلة فقرهم وجهلهم (حسب ماصرح به المشتكي للجمعية..)”

وعبرت الهيئة الحقوقية عن إدانتها لإعتقال رجل مسن بـ”طريقة مهينة وحاطة بكرامة الإنسان”، ودعا بلاغ لها إلى ”إطلاق سراح السيد إبراهيم أيت تمغارت فورا، ووقف كل التعسفات التي تطاله، وإعمال قواعد العدل و الإنصاف”.

وأشارت إلى أن الاعتقال، يعتبر ”شططا ومغالاة في إستعمال السلطة في الإقليم، وانتهاكا صارخا لحقوق هذا المسن، ومن بينها حقه في العيش والسكن الكريم ”.

وطالبت الجمعية حسب البلاغ السلطات الإقليمية بما فيها عمالة إقليم ازيلال والمحكمة الابتدائية، بفتح تحقيق حر ونزيه في ملف الفلاحين الصغار وتمكينهم من الانصاف.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تركيا تنظم رحلات استثنائية لفائدة رعاياها والأجانب العالقين في المملكة

تركيا تنظم رحلات استثنائية لفائدة رعاياها والأجانب العالقين في…

2022-01-04 / 8:24 مساءً
Photo of عدم توفر مطار الرباط على نظام مضاد للضباب يصل البرلمان

عدم توفر مطار الرباط على نظام مضاد للضباب يصل…

2022-01-04 / 7:20 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-04 / 5:25 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 4299 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 4299 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-04 / 4:32 مساءً
Photo of أخنوش: لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالحرمان من حقوقها

أخنوش: لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية…

2022-01-04 / 4:28 مساءً
Photo of أخنوش: تنمية العالم القروي ليست هي بناء مدرسة هنا ومستوصف هناك

أخنوش: تنمية العالم القروي ليست هي بناء مدرسة هنا…

2022-01-04 / 4:15 مساءً
Photo of أخنوش: “المخطط الأخضر” ساهم في توفير 342ألف منصب شغل إضافي

أخنوش: “المخطط الأخضر” ساهم في توفير 342ألف منصب شغل…

2022-01-04 / 3:59 مساءً
Photo of أخنوش: مسؤوليتنا في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة أو صدقة

أخنوش: مسؤوليتنا في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة…

2022-01-04 / 3:45 مساءً
Photo of أخنوش: العالم القروي يساهم ب20% من الناتج المحلي الإجمالي

أخنوش: العالم القروي يساهم ب20% من الناتج المحلي الإجمالي

2022-01-04 / 3:34 مساءً
Photo of الصحة: الجرعة المعززة تساهم في مواجهة متحور “أوميكرون”

الصحة: الجرعة المعززة تساهم في مواجهة متحور “أوميكرون”

2022-01-04 / 2:50 مساءً

‫2 تعليقات

  1. هده الجمعيه لا علاقه عندها بمنظمه حقوق الإنسان اليونيسكو دات طابع حكومى لمجلس الدوله الدى يحكمها دستور مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ مريا لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم رمضان

  2. لانسمح بمثل هذه التصرفات المشينة تطال بعض المستضعفين من المواطنين نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف في النازلة لاننا في دولة الحق والقانون ولا احد فوق القانون ولنا الثقة الكاملة في نزاهة قضاىنا في انصاف المظلومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق