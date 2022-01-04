ميراوي : نصف طلاب الجامعات لا يكملون دراستهم

2022-01-04 / 6:11 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

سجل وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، إن نصف طلاب الجامعات في المغرب لا يكملون دراستهم ولا يحصلون على شهادات.

الوزير واثناء تدخل له اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب قال أن ” عوامل عديدة انعكست سلبا على مردودية منظومة التعليم العالي بالنظر إلى ارتفاع نسب “الهدر الجامعي”.

واسترسل موضحا أن “النسبة الإجمالية للانقطاع عن الدراسة من دون الحصول على أي شهادة 49.4 بالمئة”.

وأفاد بـ”ضعف مستوى التحصيل بسبب اختلاف لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم الجامعي العالي، خاصة في الشعب العلمية والتقنية والاقتصادية”.

ويرىان وجود “صعوبة للولوج والاندماج في سوق الشغل لدى حاملي شهادة الإجازة، بسبب عدم تملك خريجي الجامعة لمجموعة من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية، بالإضافة إلى ضعف تملك اللغات الأجنبية”.

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