انتقال قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها إلى 100 ألف درهم في السنة

هبة بريس

كشفت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2022، عن انتقال قيمة الأموال الأجنبية المسموح للمسافرين باقتنائها إلى 100.000 درهم في السنة .

وأبرز بلاغ لمركز الصرف ، حول المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022، أن هذه الزيادة، المخصصة لتسوية النفقات المتعلقة بالرحلات إلى الخارج، يمكن زيادتها بما يعادل 30 في المائة من الضريبة على الدخل (IR)، في حين يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300.000 درهم للشخص في السنة الواحدة.

وأوضح المكتب أن مقتضيات المنشور العام لعمليات الصرف 2022، جاء بتدابير جديدة وبإجراءات تبسيطية مما من شأنه تعزيز مسار تحرير نظام الصرف وتقوية قابلية تحويل الدرهم.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، سابقا، نشر مكتب الصرف مؤخرا، منشورا جديدا حول تسهيلات الصرف الممنوحة للأشخاص الذين قاموا بالإعلان عن ممتلكاتهم والسيولة المودعة في الخارج، وفقاً لأحكام القانون رقم 14-63 والنصوص المعتمدة لتطبيقه.

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