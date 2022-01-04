حصيلة صادمة.. تسجيل 4299 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 971.961 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.867 .
كما تم التأكد من 1147 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 943.070.
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19 تعليقات
هذآ الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه انه الجزء الثالث من مسلسل سامحيني المتعلق بكوفيد 19 كورونا هههههههه…
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لماذا هذه الاكاذيب في الأرقام باصابات كوفيد 19 كورونا أرقام بروطوكولية تريدون تخويف بها…
اللهم ارفع عنا هذآ الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا يآرب…اكثروا من الاستغفار والدعاء…
إنها مجرد مؤامرة تستهدف العالم بأكمله من أجل الجرعة الثالتة هههههههههههه.
إنها مجرد أمراض زكامية موسمية ويقومون بادخالها في كوفيد 19 كورونا هههههههه.
بما ان الحالات لازالت ترتفع فما فائدة التلقيح الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة … فلاداعي الاستعمال…..
إذا يجب على الحكومة الجديدة أن تتحمل مسؤوليتها وتحمل كل المضاعفات المحتملة في هذه اللقاحات….
هل هناك ضمانات لهذا اللقاحات من طرف الحكومة الجديدة ؛لان الكل يعاني بمضاعفات جانبية خطيرة….بالاخص الجرعة الثالتة..
نطلب من الله تعالى السلامة والعافية يارب لأن الحالات لا تبشر بالخير لطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء.
إن ارتفاع الاصابات خلال يوم واحد بهذا الرقم القياسي شئ غريب وفيه مبالغة…
ربما جمعتم حتى المرضى الموجودين في المستشفيات هههههههههههه.
يجب عليكم ان تعطوا لنا أرقام واحصائيات في اللهب والسرقة والفساد المالي وووووو وليس في التفاهات التي لا محل لها من الإعراب.
أرقام غير مؤكدة. يجب ضبطها ولا التلاعب بها من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات اللقاحات. هههههههههههه.
اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات إنها مسرحيات مؤلفة من اللجنة العلمية في إطار لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله…
نريد ان تعيطوا انا أرقام البطالة والتشرد في المغرب وارقام الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وليس في التفاهات وكلام فارغ…حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
على هذا الحال ننتظر منكم الحجر الصحي مرة أخرى والاستعمار والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
مرة ارتفاع ومرة ارتفاع ماهذا التنافذ هههههههههههه نحن لانريد الرجوع الى الحجر الصحي نحن ليس لعبة تلعبون بنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا التي تدهورت بسببكم لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
إنها حاصلة صادمة يجب على الحكومة الجديدة أن تضع حلا مناسبا يرضي الجميع للحد من انتشار هذآ الوباء الذي حير العالم بأكمله اللهم ارفع عنا وارحم موتانا واشفي مرضانا يآرب ارحم الراحمين يا رب…
على الحكومة ان تفرض على غير الملقحين اذا مرضوا بكورونا ان يؤدوا ثمن العلاج و منعهم من الدخول إلى الأماكن العمومية و السفر عبر المدن