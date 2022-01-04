كورونا المغرب
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حصيلة صادمة.. تسجيل 4299 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-04 / 4:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 971.961 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.867 .

كما تم التأكد من 1147 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 943.070.

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‫19 تعليقات

  1. هذآ الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه انه الجزء الثالث من مسلسل سامحيني المتعلق بكوفيد 19 كورونا هههههههه…

  2. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لماذا هذه الاكاذيب في الأرقام باصابات كوفيد 19 كورونا أرقام بروطوكولية تريدون تخويف بها…

  6. بما ان الحالات لازالت ترتفع فما فائدة التلقيح الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة … فلاداعي الاستعمال…..

  8. هل هناك ضمانات لهذا اللقاحات من طرف الحكومة الجديدة ؛لان الكل يعاني بمضاعفات جانبية خطيرة….بالاخص الجرعة الثالتة..

  12. يجب عليكم ان تعطوا لنا أرقام واحصائيات في اللهب والسرقة والفساد المالي وووووو وليس في التفاهات التي لا محل لها من الإعراب.

  14. اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات إنها مسرحيات مؤلفة من اللجنة العلمية في إطار لعبة سياسية تسيطر على العالم بأكمله…

  15. نريد ان تعيطوا انا أرقام البطالة والتشرد في المغرب وارقام الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وليس في التفاهات وكلام فارغ…حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  16. على هذا الحال ننتظر منكم الحجر الصحي مرة أخرى والاستعمار والسيطرة علينا والرجوع الى الصفر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  17. مرة ارتفاع ومرة ارتفاع ماهذا التنافذ هههههههههههه نحن لانريد الرجوع الى الحجر الصحي نحن ليس لعبة تلعبون بنا كما تشاؤون لايهمكم مصالحنا التي تدهورت بسببكم لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…

  18. إنها حاصلة صادمة يجب على الحكومة الجديدة أن تضع حلا مناسبا يرضي الجميع للحد من انتشار هذآ الوباء الذي حير العالم بأكمله اللهم ارفع عنا وارحم موتانا واشفي مرضانا يآرب ارحم الراحمين يا رب…

  19. على الحكومة ان تفرض على غير الملقحين اذا مرضوا بكورونا ان يؤدوا ثمن العلاج و منعهم من الدخول إلى الأماكن العمومية و السفر عبر المدن

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