حصيلة صادمة.. تسجيل 4299 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4299 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 971.961 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 14.867 .

كما تم التأكد من 1147 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 943.070.

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