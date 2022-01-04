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صورة تعبيرية

أخنوش: لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالحرمان من حقوقها

2022-01-04 / 4:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوشط خلى ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للمرأة القروية وتمكينها من كافا حقوقها وتغيير الصورة التي رافقتها لسنوات.

وقال أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء.”

وشدد رئيس الحكومة، على أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الوضع عبر نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي.

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‫23 تعليقات

  2. ياسيد اخنوش يجب ان تكون هناك مشاريع والاستثمارات وان يكون مخطط المغرب الأخضر الذي يشكل خزانا دينامية في التشغيل في أحس من السابق وتوفير الخدمات والاستفادة منها والاستقرار بالعالم القروي….

  3. المجال القروي المتدهور ماديا ومعنويا وبالاخص في قطاع التعليم والصحة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحدا يتدخل .. إنه منسي….

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