إحصائية: القطاع الفلاحي المشغل الأول للنساء بالمغرب
صورة تعبيرية

أخنوش: لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالحرمان من حقوقها

2022-01-04 / 4:28 مساءً
3
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوشط خلى ضرورة العمل على إعادة الاعتبار للمرأة القروية وتمكينها من كافا حقوقها وتغيير الصورة التي رافقتها لسنوات.

وقال أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء.”

وشدد رئيس الحكومة، على أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الوضع عبر نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عدم توفر مطار الرباط على نظام مضاد للضباب يصل البرلمان

عدم توفر مطار الرباط على نظام مضاد للضباب يصل…

2022-01-04 / 7:20 مساءً
Photo of حقوقيون يرفضون اعتقال رجل مسن بأزيلال بطريقة مهينة

حقوقيون يرفضون اعتقال رجل مسن بأزيلال بطريقة مهينة

2022-01-04 / 6:33 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3.1 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-01-04 / 5:25 مساءً
Photo of حصيلة صادمة.. تسجيل 4299 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

حصيلة صادمة.. تسجيل 4299 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-04 / 4:32 مساءً
Photo of أخنوش: تنمية العالم القروي ليست هي بناء مدرسة هنا ومستوصف هناك

أخنوش: تنمية العالم القروي ليست هي بناء مدرسة هنا…

2022-01-04 / 4:15 مساءً
Photo of أخنوش: “المخطط الأخضر” ساهم في توفير 342ألف منصب شغل إضافي

أخنوش: “المخطط الأخضر” ساهم في توفير 342ألف منصب شغل…

2022-01-04 / 3:59 مساءً
Photo of أخنوش: مسؤوليتنا في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة أو صدقة

أخنوش: مسؤوليتنا في تحسين أوضاع العالم القروي ليست هبة…

2022-01-04 / 3:45 مساءً
Photo of أخنوش: العالم القروي يساهم ب20% من الناتج المحلي الإجمالي

أخنوش: العالم القروي يساهم ب20% من الناتج المحلي الإجمالي

2022-01-04 / 3:34 مساءً
Photo of الصحة: الجرعة المعززة تساهم في مواجهة متحور “أوميكرون”

الصحة: الجرعة المعززة تساهم في مواجهة متحور “أوميكرون”

2022-01-04 / 2:50 مساءً
Photo of وزارة الصحة: المغرب دخل في الموجة الثالثة منذ 3 أسابيع

وزارة الصحة: المغرب دخل في الموجة الثالثة منذ 3…

2022-01-04 / 2:07 مساءً

‫3 تعليقات

  2. نهار كان وزير الفلاحه والصيد البحرى لم ينهض بحقوق الفلاحه وكان يقول وزير الملك والآن يدافع بات يدافع إمتى بالسلامه قابل الحكومه فقط أما هدا شغل اليونيسكو لمجلس وزاره الفلاحه والصيد البحرى لحكومه الدوله للبناء دات طابع مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ مريا لنتحد ضد الحاجه الإتصالات الدرهم رمضان

  3. أما بالنسبه للمواطنين الفلاحه فى المملكه الإسبانيه تتكلف بهم التضامن لنتحد ضد الحاجه للدوله الحكوميه مفهومه وواضحه الإحتفاظ المعيّنه مريا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق