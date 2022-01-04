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أخنوش: “المخطط الأخضر” ساهم في توفير 342ألف منصب شغل إضافي

2022-01-04 / 3:59 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منجزات مخطط المغرب الأخضر.

وعلى المستوى الاجتماعي، ذكر أخنوش، في جلسة مسائلته بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن الفلاح الصغير والمتوسط كان في صلب هذا المخطط، عبر تخصيص ميزانية 43 مليار درهم للاستثمارات لصالح هذه الفئة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن برامج الدعامة الثانية عرفت استفادة أكثر 733 الف شخص من خلال 989 مشروع، بميزانية 14.5 مليار درهم.

وأضاف أخنوش، أن برنامج التهيئة الهيدروفلاحية ساهمت في تحسين دخل اكثر 190 الف فلاح صغير ومتوسط.

كما ساهم المخطط في توفير 342 الف منصب شغل إضافي مامكن من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 إلى 140 يوم.

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تعليق واحد

  1. تقول مخطط أخضر؟

    دلاح زاگورة الذي استبدلته بدىاح مخصي قضى على الفرشة المائية وهلك الفلاح كان من هذا المخطط
    التين الشوكي (الهندية او الباكور) استبدلتها باخرة من المكسيك و جلبت معها الحشرة القرمزية التي اكلت كل هذا النبات اينما ذهبت نرى الخراب، ايضا كان من المخطط الاخضر
    و غيرها من وسائل هدم الفلاحة

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