الصحة: الجرعة المعززة تساهم في مواجهة متحور “أوميكرون”

هبة بريس - الرباط

دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في احترام التدابير الوقائية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي وتهوية الأماكن الضيقة، وتعقيم اليدين واحترام البرتوكول العلاجي.

وأكدت الوزارة على ضرورة الانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح بتلقي الجرعة الأولى أو الثانية وأيضا الجرعة الثالثة المعززة، التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة و مواجهة متحور “أوميكرون” الجديد.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون بالمغرب.

وذكرت الوزارة، أن حالة الوفاة تهم سيدة مسنة لم تتلق الجرعة الثالثة المعززة

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