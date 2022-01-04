وائل جسار لسعيدة شرف: “أنت إنسانة راقية و مضيافة” والأخيرة تعلق “قريبا نلتقي”

نجلاء مزيان - هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية سعيدة شرف مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي، رسالة الفنان اللبناني وائل جسار التي وجهها لها عبر مقطع فيديو.

و هنأ الفنان اللبناني سعيدة شرف بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، و كذا إصدارها جديدها الفني، مشيدا بالخصال التي تتميز بهم الفنان المغربية، قائلا :”ألف مبروك على الأغنية الجديدة”.

و أضاف :”أغنية رائعة تستاهل النجاح، و انت إنسانة راقية و ذوق و مضيافة، و تشرفت بمعرفتك، أنا بعرفك من حوالي 15 سنة، بدي قلك ألف مبروك و كل عام وانت بألف خير”.

و بدورها، حرصت سعيدة شرف على الرد قائلة: “شكرا صديقي العزيز الله يحفظك شهادة أعتز بها مدى الحياة من فنان صوته أخلاقه و نكران ذاته يدرس شكر وائل الله يحميك و قريبا نلتقي “.

و الجدير بالذكر أن سعيدة شرف طرحت مؤخرا أغنية “إيجو إكولو ” المصورة على طريقة الفيديو كليب، حيث تعاملت في الكلمات مع علاء البارولي ، و الألحان و التوزيع مع هشام ختير، فيما تكلف بالإخراج كريم بنيس.

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