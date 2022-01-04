حادث انقلاب شاحنة يسفر عن حجز كمية من السجائر المهربة بايت ملول

2022-01-04 / 2:28 مساءً
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هبة بريس - ايت ملول

أحالت المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 4 يناير الجاري، سائق شاحنة يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج التبغ المهرب والسكر العلني البين والسياقة في حالته.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بعد ارتكابه لحادثة سير تلقائية وهو في حالة سكر متقدمة، أسفرت عن انقلاب شاحنة كان يقودها على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينة تيزنيت وأيت ملول، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل هه الشاحنة عن حجز 35 ألف علبة سجائر مهربة وطن و986 كيلوغرام من مادة المعسل، علاوة على لوحة ترقيم مزورة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الثلاثاء.

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