رسميا.. المغرب ينهي مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران

هبة بريس - الرباط

أنهى المغرب رسميا مهام سفيره في الجزائر حسن عبد الخالق، وسفيره في إيران حسن حامي.

ووفق ما أوردته الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، فقد تم إنهاء مهام السفير المغربي في الجزائر بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 14 ديسمبر الماضي.

ووفق ذات المصدر، فقد تم أيضا إنهاء مهام سفير الرباط في ايران، بتعليمات ملكية، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 غشت المنصرم، كما قطع أقدم المغرب، في 3 ماي 2018، على قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

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