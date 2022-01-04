صورة تعبيرية

رسميا.. المغرب ينهي مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران

2022-01-04 / 2:03 مساءً
10
هبة بريس - الرباط

أنهى المغرب رسميا مهام سفيره في الجزائر حسن عبد الخالق، وسفيره في إيران حسن حامي.

ووفق ما أوردته الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، فقد تم إنهاء مهام السفير المغربي في الجزائر بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 14 ديسمبر الماضي.

ووفق ذات المصدر، فقد تم أيضا إنهاء مهام سفير الرباط في ايران، بتعليمات ملكية، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 غشت المنصرم، كما قطع أقدم المغرب، في 3 ماي 2018، على قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

ما رأيك؟
المجموع 24 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير اقتصادي ..سبتة ومليلية من الملفات الشائكة بين الرباط ومدريد

خبير اقتصادي ..سبتة ومليلية من الملفات الشائكة بين الرباط…

2022-01-04 / 10:11 مساءً
Photo of برلماني…الخلافات بين الرباط ومدريد قائمة حتى الآن

برلماني…الخلافات بين الرباط ومدريد قائمة حتى الآن

2022-01-04 / 9:45 مساءً
Photo of البحرين تصادق على اتفاقية في مجال الطاقة مع المغرب

البحرين تصادق على اتفاقية في مجال الطاقة مع المغرب

2022-01-04 / 4:53 مساءً
Photo of أخنوش: “لايمكن الحديث عن تنمية وطنية شاملة دون تنمية العالم القروي”

أخنوش: “لايمكن الحديث عن تنمية وطنية شاملة دون تنمية…

2022-01-04 / 3:24 مساءً
Photo of هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-04 / 9:36 صباحًا
Photo of رشيد لبكر: نجاحات المغرب في ملف الصحراء ستساعد في تحقيق نمو اقتصادي مهم

رشيد لبكر: نجاحات المغرب في ملف الصحراء ستساعد في…

2022-01-03 / 10:48 مساءً
Photo of محلل سياسي يبرز أهم الأحداث الديبلوماسية المغربية لسنة 2021

محلل سياسي يبرز أهم الأحداث الديبلوماسية المغربية لسنة 2021

2022-01-03 / 8:54 مساءً
Photo of ميارة يجري مباحثات مع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

ميارة يجري مباحثات مع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني…

2022-01-03 / 8:37 مساءً
Photo of حزب اسباني يطالب مدريد بهدم مزارع الأسماك قرب الجزر الجعفرية المحتلة

حزب اسباني يطالب مدريد بهدم مزارع الأسماك قرب الجزر…

2022-01-03 / 7:30 مساءً
Photo of جدل داخل البرلمان بين “البام” و”البيجيدي” بسبب صلاة العصر

جدل داخل البرلمان بين “البام” و”البيجيدي” بسبب صلاة العصر

2022-01-03 / 7:07 مساءً

‫10 تعليقات

  5. بالفعل ولله الحمد أن المغرب مملكه دستوريه مسطره يحكمها دستور ولا تحكمه سياسه الغرب الوهميه المقصاه بشكل نهائى وعام مفهومه وواضحه المعيّنه الإحتفاظ لمجلس ولايه الأمن والأمان والاستقرار المعيّنه

  7. من يعرف الشيعة يدري جيدا خطرهم على العالم العربي وتفننهم في زرع الفتن أينما وجدوا
    والدليل الفوضى في سوريا والعراق واليمن وفي لبنان زرعوا دولة وسط دولة والدور ات على الجزائر التي هي كمن باع روحه للشيطان لان إيران أخطر من إسرائيل بكثير و وسترينا الأيام الفتنة القادمة مع تواجدهم على يد النظام الذي ليس له ما يخسر ولا تهمه إلا مصالحه واستمراره في السطو على أموال الشعب الجزائري وهو فاقد للشرعية وكل من عارضه يصنف ارهابي

  8. كنت اتوقع لانما جنرالات السوء لا تستحق الصداقة ،وعلى المغرب استرجاع صحراءه كاملة من تندوفت الي وجدة نحن وراءه ماديا ومعنويا

  9. احسن مدار سيدنا هدوك اوباش نقطعو معهم علاقات منفعينا بوالو عندهم مصنع واحد ديال فراقش دياول دجاج تيصدروه لصين فقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق