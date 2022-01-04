“العشران”.. زكريا الغافولي يستعد لطرح جديده الفني بمشاركة والدته

2022-01-04 / 1:42 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بمشاركة والدته، يستعد الفنان المغربي زكريا الغافولي لطرح جديده الغنائي على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتوب” خلال الأيام القليلة القادمة.

و كشف الغافولي عبر حسابه الرسمي، بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “أنستغرام”، عن تاريخ إصدار الأغنية بالإضافة إلى قصة الفيديو كليب.

و كتب الفنان المغربي:” الأحباب، أول عمل فني لبداية سنة 2022 فيديو كليب لأغنية بعنوان “العشران” يوم السبت 8 يناير على قناتي الرسمية على اليوتيوب على الساعة الخامسة مساء”.

وأضاف :”الفيديو كليب هو مستوحى من قصص واقعية عاشها مجموعة من الناس في بلاد المهجر، وشاركتني أمي الحبيبة في بعض لقطات الكليب”.

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