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مديرية الضرائب

يهم أصحاب السيارات.. أداء الضريبة السنوية متاح عبر تطبيق “ضريبتي”

2022-01-04 / 1:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن الضربة السنوية على المركبات أصبح متاحا عبر تطبيق “ضريبتي”.

وحسب بلاغ للمديرية، فقد تم تصميم التطبيق الهاتفي« Daribati » في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للضرائب لتحسين الخدمات المقدمة للملزمين ولتسهيل تفاعلها مع المرتفقين.

وقد تم إغناء هذا التطبيق بإضافة وظيفة جديدة تمكن من أداء وتحميل الشهادة الخاصة بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات. ويمكن الولوج لهذه الخدمة عبر الفضاء العام للتطبيق الذي يوفر عددا من التسهيلات كشراء الطوابع الجبائية وأخذ المواعيد عن بعد.

وللتذكير، فإنه من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وطريقة آمنة للولوج (التعرف على بصمات الأصابع أو الوجه لتجنب الإدخال المتكرر لكلمة المرور)، تتيح “Daribati” لمنخرطي الخدمات الإلكترونية للضرائب “SIMPL” إمكانية الاطلاع على تصريحاتهم ودفع ضرائبهم والوصول إلى آخر أداءاتهم.

ويمكن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول مجانًا من منصات بلاي ستور (Android) وآب ستور (IOS).

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