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حاول سرقة وكالة بنكية.. توقيف عشريني بطنجة

2022-01-04 / 12:58 مساءً
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هبة بريس - طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 4 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطه في ارتكاب محاولة للسرقة باستعمال الكسر من داخل وكالة بنكية وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وكان المشتبه فيه قد حاول تكسير الواجهة الزجاجية لوكالة بنكية بمدينة طنجة بغرض السرقة، قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وحجز سلاح أبيض كان بحوزته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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