حسن الحسيمي يستعد لطرح “ماني زهواني”

نجلاء مزيان-هبة بريس

يستعد الفنان المغربي حسن الحسيمي، لإصدار أغنية جديدة تحت عنوان “ماني زهواني”، بإيقاعات أمازيغية زيانية وبستايل جديد وشبابي مبتكر .

وأشرف الفنان الصاعد، على كتابة كلمات أغنية “ماني زهواني” بنفسه، فيما تكلف أنس الإدريسي بالتوزيع والميكساج، وكان إخراج الفيديو كليب من نصيب المخرج المتألق رضوان أقلعي.

و يشار إلى أن حسين الحسيمي، أو كما ينادى عليه في الوسط الفني “الريفي”، من الشباب الذين تألقوا في الأغنية الشبابية في السنوات الأخيرة.

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