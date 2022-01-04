مدرب زيمباوي يرشح المغرب للفوز بكأس افريقيا
رشح نورمان مابيزا مدرب منتخب زيمبابوي لكرة القدم، المنتخب المغربي لنيل لقب النسخة الحالية من كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق نهاية الأسبوع الجاري بالكاميرون وإلى غاية 6 فبراير من الشهر المقبل، مستبعدا أن يحافظ المنتخب الجزائري على اللقب الذي توج به في النسخة الأخيرة، التي نظمت العام 2019 بمصر.
وقال مابيزا في تصريح صحفي “هناك العديد من المنتخبات مرشحين للتتويج بالبطولة، هناك نيجيريا ومصر وتونس والمغرب، اعتقد أن البطل سيكون منهم أيضا غانا منتخب جيد والجزائر لكن الرباعي الذي ذكرته هم الأقرب للفوز باللقب”.
واقترح مابيزا في التصريح ذاته، أن يقام كاس إفريقيا في الصيف “…حتى لا يحدث مشاكل مع الأندية في دول أخرى وأن تتناسب المواعيد مع مواعيد فيفا للبطولات الدولية”، واستدرك “لكن يجب على الجميع احترام قارة إفريقيا واحترام كأس أمم إفريقيا، هذه بطولتنا التي نحبها لذلك لابد أن نحصل على تقدير جيد”.
5 تعليقات
كلامه عسل مسموم وفيه من التخدير والسموم والغرور ما يجعل المغرب يعود لأرض الوطن في المباريات الأولى.
إنه الميز العنصوري واضح كوضوح الشمس… نسبة مئوية النجاح الإناث هههههههههههه أكثر من الذكور…
دائما يخرج مدرب في مثل هذه الالتظاهرات الرياضية ان المنتخب المغربي سيفوز بالكأس. يحدث العكس الدور الأول يقصي….. نتمنى الفوز لفرقنا َالدفر بالكأس سنين ونحن ننتظر هذا الكأس.
لم نعد ننتظر شيئا من هذا الفريق خاصة وعلى رأسهم هذا المدرب ناس زمان قالوا #الخروف السمين من رقبة ايبان# وسلام
هذا الشخص قام بتشغيل محرك طائرة المغرب للعودة منذ الآن