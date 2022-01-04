تقرير: تراجع أسعار المواد الغذائية بالحسيمة خلال نونبر الماضي

2022-01-04 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس

عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر على مستوى مدينة الحسيمة انخفاضا في شهر نونبر الماضي بنسبة 0.9 في المائة، وذلك مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 1.8 في المائة.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأنه على المستوى الشهري، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.5 في المائة، وذلك بفعل تراجع أثمان المواد المكونة لمجموعات “الفواكه” ب 17.5 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 1.7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0.2 في المائة، و”مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.1 في المائة.

كما انخفض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.4 في المائة، وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع مؤشرات أثمان “المطاعم والفنادق” ب 12.3 في المائة، و “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” و”الترفيه والثقافة” ب 0.2 في المائة، و”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” ب 0.1 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشرات أثمان “النقل” ب 1.3 في المائة، و”مواد وخدمات أخرى” ب 0.3 في المائة، و”الملابس والأحذية” ب 0.2 في المائة، واستقرار مؤشرات باقي الأقسام.

على المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.7 في المائة في نونبر 2021 مقارنة مع شهر نونبر 2020، وذلك بفعل ارتفاع أثمان مواد “الزيوت والدهنيات” ب 21.3 في المائة، و “الخبز والحبوب” ب 8.3 في المائة، و”اللحوم” ب 4.9 في المائة، و “الحليب،الجبن والبيض” و”السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 0.4 في المائة لكل منهما، و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0.3 في المائة، و”التبغ” ب 2.9 في المائة.

كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.7 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.5 في المائة لقسم “الاتصالات” وارتفاع قدره 8.1 في المائة لقسم “النقل”.

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