الCNSS: إيداع ملفات التعويض عن المرض لدى مكاتب القرب المعتمدة

2022-01-04 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة مؤمنيه أنه أصبح بإمكانهم إيداع ملفات التعويض الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض لدى مكاتب القرب المعتمدة المنتشرة في كل أنحاء التراب الوطني، والتي تحمل صفيحة إعلان مكتوب عليها ”مكتب معتمد لوضع ملفات التعويض عن المرض AMO ”.

وحسب بلاغ للصندوق، فسيستفيد من هذه الخدمة الجديدة، التي أبرم بشأنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفاقية شراكة مع الشعبي كاش، بريد كاش، كاش بلوس وتسهيلات، كافة مؤمنيه من العمال الأجراء وغير الأجراء الذين يمكنهم تتبع مراحل معالجة ملفاتهم من خلال بوابةwww.macnss.ma أو تطبيق الهاتف الذكي MaCNSS أو المجيب الآلي التفاعلي 100 30 20 080 أو مركز الاتصال “آلو الضمان” 00 72 200 080 / 33 33 203 080.

وللإطلاع على عناوين شبكة هذه المؤسسات الشريكة، يرجى الولوج إلى الموقع الرسمي www.cnss.ma

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