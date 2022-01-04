فرنسا تشدد قيود مكافحة كوفيد-19 على المسافرين
الصورة من الارشيف

مجلس النواب الفرنسي يعلق مناقشة قانون “بطاقات التلقيح”

2022-01-04 / 9:50 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

علق مجلس النواب الفرنسي مناقشة مشروع قانون يتعلق بإلزام الناس بإظهار بطاقة التلقيحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لدخول المسارح ودور السينما والقطارات.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المناقشات توقفت على مشروع القانون، الذي يلغي خيار إظهار نتيجة تحليل سلبية لفيروس كورونا بدلا من بطاقة التطعيم.

وفي هذا الصدد، قالت آني جنيفر نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إنه يتعين على زعماء التكتلات البرلمانية المختلفة الآن تحديد موعد جديد لاستئناف المناقشة.

وبعد التصويت على مشروع القانون في مجلس النواب يتعين أن يجري التصويت عليه في المجلس الأعلى للبرلمان قبل أن يصبح قانونا يوم 15 يناير/كانون الثاني.

وأثار هذا التشديد المقترح في إجراءات مكافحة فيروس كورونا موجة غضب بين مناهضي اللقاحات، وقال بعض النواب إنهم تعرضوا لاعتداءات بما في ذلك تخريب ممتلكات وتهديد بالعنف.

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