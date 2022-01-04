مندوبية الصيد البحري بالداخلة تمنع قوارب الصيد من دخول البحر

2022-01-04 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

في إطار حرصها على سلامة بحارة جهة الداخلة واد الذهب جنوب المملكة المغربية، خصوصا بعد مجموعة من الحوادث التي تسببت فيها سوء الأحوال الجوية في وقت سابق، علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة، قد أصدرت مساء امس الاثنين 3 يناير 2022، اعلان تدعو من خلاله بحارة الصيد التقليدي، إلى عدم الخروج في رحلات للصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية التي ستعرفها سواحل الجهة.

وحسب إعلان تتوفر هبة بريس على نسخة منه، فقد حذرت المندوبية مهنيي وبحارة الصيد التقليدي، وطالبتهم بعدم الإبحار نظراً لسوء الأحوال الجوية، المتعلقة أساساً بهبوب رياح قوية شمالية شرقية، ستصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، وذلك خلال يومي الخميس 2022/01/06 والجمعة 2022/01/07. وذلك حفاظا على ارواح وسلامة بحارة الصيد التقليدي المتوجدين بقرى الصيد التابعة للجهة.

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