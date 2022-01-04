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طقس الثلاثاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-04 / 7:21 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح بالواجهة المتوسطية والسهول الأطلسية.

كما ستنزل قطرات متفرقة خلال الزوال بأقصى الشمال-الغربي للمملكة، مع أمطار ضعيفة متفرقة ستهم السهول الشمالية-الغربية ،الريف، السايس والأطلس المتوسط وذلك خلال الليل.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشرق بجنوب البلاد، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي عموما بباقي الأنحاء، مع احتمال هبوب زوابع رملية بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 3 و04 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية ، ومابين 11 و 15 درجة على السواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 04 و 11 درجة فيما تبقى من جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس جنوب المنطقة الشرقية والشمال الغربي ، وما بين 18 و 23 درجة بكل من السايس، السهول الأطلسية الشمالية والوسطى، سهول تادلة ،الوسط ، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بمنطقة سوس وكذا بالأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز ،وهائجا ما بين العرائش وآسفي ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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