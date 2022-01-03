أمن طانطان يحجز 10 كيلو من الشيرا بعد توقيف شخصين..

هبة بريس-أشعبان لحبيب

بعد عمليات رصد وتتبع مقرونة بكمين محكم، علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن طانطان، قامت أمس الأحد 2 يناير الجاري، بتوقيف شخصين في عقدهما الثالث والرابع، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان الاتجار في المخدرات، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني لفائدة مصالح الدرك الملكي، وذلك إثر تورطهما في قضية تتعلق بالإتجار في مخدر الشيرا والمشروبات الكحولية.

وحسب مصادر هبة بريس ،التي أكدت أنه قد جرى إيقاف المشتبه فيهما عندما كانا مع بعضهما بنفس المكان، بعد إعداد كمين، عمليات التفتيش التي أجريت بداخل مسكن أحد الموقوفين بالحي الجديد، وكذا بداخل بناية عبارة عن “حوش” بشارع النصر بالمدينة، أسفرت عن حجز 124 صفيحة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي حوالي 10.970 غراما، كما تم حجز ثماني قنينات من المشروبات الكحولية موجهة للترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات نشاطهما الإجرامي، وثلاثة هواتف محمولة.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف قريب أحد الموقوفين لاشتباه تورطه في النازلة، وكذا كل من له ارتباط بهاته القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0