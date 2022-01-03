أمن طانطان يحجز 10 كيلو من الشيرا بعد توقيف شخصين..

2022-01-03 / 10:49 مساءً
0

هبة بريس-أشعبان لحبيب

بعد عمليات رصد وتتبع مقرونة بكمين محكم، علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن طانطان، قامت أمس الأحد 2 يناير الجاري، بتوقيف شخصين في عقدهما الثالث والرابع، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان الاتجار في المخدرات، ومبحوث عنه على الصعيد الوطني لفائدة مصالح الدرك الملكي، وذلك إثر تورطهما في قضية تتعلق بالإتجار في مخدر الشيرا والمشروبات الكحولية.

وحسب مصادر هبة بريس ،التي أكدت أنه قد جرى إيقاف المشتبه فيهما عندما كانا مع بعضهما بنفس المكان، بعد إعداد كمين، عمليات التفتيش التي أجريت بداخل مسكن أحد الموقوفين بالحي الجديد، وكذا بداخل بناية عبارة عن “حوش” بشارع النصر بالمدينة، أسفرت عن حجز 124 صفيحة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي حوالي 10.970 غراما، كما تم حجز ثماني قنينات من المشروبات الكحولية موجهة للترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات نشاطهما الإجرامي، وثلاثة هواتف محمولة.

يضيف المصدر الأمني، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف قريب أحد الموقوفين لاشتباه تورطه في النازلة، وكذا كل من له ارتباط بهاته القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : فتاة ترمي بنفسها من طابق ثالث بعد أن عنفها عشيقها

أكادير : فتاة ترمي بنفسها من طابق ثالث بعد…

2022-01-03 / 9:04 مساءً
Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 3 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

كورونا بالمغرب.. أزيد من 3 ملايين شخص تلقوا الجرعة…

2022-01-03 / 5:51 مساءً
Photo of تسجيل 885 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 885 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

2022-01-03 / 4:38 مساءً
Photo of الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تجاوزت 44,5 في المائة

الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تجاوزت 44,5…

2022-01-03 / 4:35 مساءً
Photo of القافلة الخيرية لجمعية ” الإخوة زعيثر” تحط رحالها بسيدي بنور (+صور)

القافلة الخيرية لجمعية ” الإخوة زعيثر” تحط رحالها بسيدي…

2022-01-03 / 3:19 مساءً
Photo of أولاد التايمة : موظفون بجماعات ترابية يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم

أولاد التايمة : موظفون بجماعات ترابية يرفضون الالتحاق بمقرات…

2022-01-03 / 2:43 مساءً
Photo of أكادير : منح 300 مليون درهم لتأهيل خمس مؤسسات فندقية

أكادير : منح 300 مليون درهم لتأهيل خمس مؤسسات…

2022-01-03 / 1:56 مساءً
Photo of المخزون المائي بسدود طنجة تطوان الحسيمة يصل إلى 902 مليون متر مكعب

المخزون المائي بسدود طنجة تطوان الحسيمة يصل إلى 902…

2022-01-03 / 1:27 مساءً
Photo of حملة طبية لإزالة “الجْلاَّلة” بسطات.. ازدحام وسوء تنظيم وزبونية على الأبواب

حملة طبية لإزالة “الجْلاَّلة” بسطات.. ازدحام وسوء تنظيم وزبونية…

2022-01-03 / 12:30 مساءً
Photo of العيون.. توقيف 3 أشخاص وإحباط تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا

العيون.. توقيف 3 أشخاص وإحباط تهريب كمية مهمة من…

2022-01-03 / 11:43 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق