فيروس كورونا يربك سفر يوسف النصيري إلى الكاميرون

2022-01-03 / 10:29 مساءً
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هبة بريس - الرياضة

أربك فيروس “كورونا” المستجد سفر الدولي المغربي يوسف النصيري إلى الكاميرون، للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وجاءت نتائج الفحص التي خضع لها يوسف النصيري صباح اليوم الإثنين إيجابية، ما حرمه من المشاركة في مباراة إشبيلية ضد قادش في الليجا.

وكان مقررا أن يسافر النصيري إلى الكاميرون مساء اليوم رفقة كل من زميله ياسين بونو ومنير الحدادي إلى جانب رومان سايس، بيد أن إستمرار إيجابية مسحة اللاعب قد يؤخر موعد التحاقه ببعثة أسود الأطلس في الكاميرون.

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