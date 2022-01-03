أكادير : فتاة ترمي بنفسها من طابق ثالث بعد أن عنفها عشيقها

2022-01-03 / 9:04 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

ع.اللطيف بركة : هبة بريس

أقدمت فتاة في الثلاثينات من عمرها ، على القفز من الطابق الثالث، عشية اليوم الاثنين ثالث يناير الجاري، بإحدى العمارات السكنية بالحي المحمدي.

وقالت مصادر الجريدة، أن الفتاة نجت من موت محقق، بعد إقدامها على القفز من الطابق الثالث، وأصيبت بكسور وجروح، استدعت نقلها على عجل الى المستشفى الجهوي لتلقي العلاجات .

واضافت المصادر ذاتها ، أن فتاة أقدمت على إلقاء نفسها من الطابق الثالث بسبب تعرضها للتعنيف من عشيقها التي كانت معه داخل الشقة المفروشة.

وكان عشيقها بدوره ينوي الانتحار، بعد أن اعتقد ان عشيقته فارقت الحياة، لكن بعد أن علم أنها لم تتوفى، فتح باب الشقة وقدم نفسه للسلطات .

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