مسؤول بعصبة سوس لكرة القدم، يكيل السباب لفريق نجم انزا

احمد اوزورتي - هبة بريس

بعث رئيس فريق نجم أتزا برسالة إلى رئيس عصبة سوس لكرة القدم، يشتكي فيها التعامل اللاأخلاقي والسب والشتم الذي نالته مكونات الفريق من طرف أحد أعضاء المكتب المديري للعصبة خلال اللقاء الذي جمع الفريق الأنزاوي بفريق فتح انزكان برسم الدورة الفارطة.

وأكد بلاغ الفريق نجم أنزا، تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن بعض أعضاء المكتب المديري للجمعية و مؤطري و لاعبي الجمعية تعرضوا للسب والشتم والإهانة ، من طرف عضو المكتب المديري للعصبة ع أ ، خلال اللقاء الذي جمع اتحاد فتح انزكان و نجم أنزا يوم السبت 1 يناير 2022 برسم الدورة 14 من بطولة القسم الوطني الثاني هواة ، شطر الجنوب، و ذلك بملعب عبد الكريم الصبيحي بإنزكان .

وأضاف البلاغ أن المسؤول بالعصبة الجهوية سوس ماسة لكرة القدم، و بعد نهاية المباراة المذكورة أعلاه، تجرد من جميع مسؤولياته الأخلاقية كمربي أولا و كمسؤول رياضي ثانيا ، حسب منطوق البلاغ، حين تخطى حدود اللياقة و الأدب و أطلق العنان لعبارات السب و الشتم ، واصفا بعض أعضاء المكتب المديري لنجم أنزا و مؤطريه و لاعبيه بأبشع النعوت و أقبح الصفات.

وأكد البلاغ،أن المسؤول الجهوي، دخل في حالة هيستيرية غريبة، و لم يأبه أبدا لتوسلات الحاضرين بالكف عن تصرفاته اللاأخلاقية ، و لم يراعي مسؤوليته كمربي و مدير تقني، متجاوزا حدوده. إضافة لذلك فتواجده بالملعب قبل و أثناء و بعد المباراة، هو خرق سافر لدورية العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، و التي تنص على حضور خمس مرافقين فقط من كل فريق حسب ما ٠اء في الشمالية الموجهة لرئيس العصبة.

وطالب المكتب بفتح تحقيق في ما حصل، و رد الإعتبار لمكونات الجمعية الرياضية نجم أنزا.

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