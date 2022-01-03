وكالة الأنباء الجزائرية تحجب التعاليق بعد إثارتها سخرية الجزائريين

2022-01-03 / 8:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

بعد تصدر هاشتاغ غرد_مثل_وكالة_الأنباء_الجزائرية الترند المغربي على مواقع التواصل للسخرية من تغطية وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية للشأن المغربي التي طغت على تغطية الشأن الجزائري ، سارعت الأخيرة وبشكل مثير للسخرية الى حجب التعاليق .

واستغرب متابعون التدفق الإعلامي الكثيف من الوكالة الجزائرية باتجاه المغرب طيلة الفترة الأخيرة، حيث أصبحت الوكالة وكأنها “منبر لحزب معارض مغربي ” نظرا لحجم وعدد القصاصات الإخبارية المتعلقة بالشأن المغربي .

وتخصص الوكالة ما لا يقل عن 20 قصاصة إخبارية باللغتين العربية والفرنسية يوميا للشؤون الداخلية والخارجية للمغرب ضمن القسم الدولي الذي أصبح معنيا بالمغرب فقط ، في الوقت الذي تتناسى فيه مشاكل وأزمات الداخل الجزائري الذي وصل صداه كبريات الصحف العالمية .

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