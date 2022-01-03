فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هـ غدا الثلاثاء
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هـ هو يوم غد الثلاثاء 4 يناير 2022 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هـ بعد مغرب يوم الإثنين 29 جمادى الأولى 1443 هـ موافق 3 يناير 2022 م فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه فإن فاتح شهر جمادى الآخرة هو يوم غد الثلاثاء 4 يناير 2022 م.
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اهله الله علينا باليمن والخير والسلام وعلى جميع المسلمين اينما كانوا