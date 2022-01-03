حزب اسباني يطالب مدريد بهدم مزارع الأسماك قرب الجزر الجعفرية المحتلة
هبة بريس - الرباط
طالب النائب البرلماني لحزب الشعب بمدينة مليلية المحتلة، فرناندو جوتيريز دياز من حكومة مدريد، فتح ملف من أجل هدم مزرعة أسماك مغربية أقيمت في مياه “الجزرالجعفرية المجتلة “.
وجاء حديث دي أوتازو بهذه الطريقة، بعد تلقيه ردا ثانيا من السلطة التنفيذية المركزية على سؤال من حزبه حول الإجراءات التي سيتخذها بعد إنشاء بنية تحتية لتربية الأسماك في” المياه الإسبانية” قائلا :” أن هذا الإجراء لا يتعارض مع العلاقات الطيبة وحسن الجوار مع المغرب “.
وأضافت المصادر ذاتها أن الرد الثاني الذي تم تقديمه كتابيًا أيضًا ، أحال مجلس الوزراء برئاسة بيدرو سانشيز إلى أوتازو أن “الحكومة قد نفذت الإجراءات المقابلة لضمان الامتثال للوائح المعمول بها ، كما عززت الإجراءات المذكورة من خلال التواصل مع المغرب من خلال القنوات الدبلوماسية “.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
هد الحزب الشعبي اليمني و اللي تيكره العرب و تيخلق دائيما المشاكل مع المغرب في عهد حكومة ازنار الحزب الشعبي اليميني اللي كان يبحث عن الحرب مع المغرب و السبب هي الصخرة ليلى في سنة 2002و لا يريدون الصلح اسبانيا مع المغرب و مع الحكومة الحالية الحزب اليساري الاشتراكي في عهد فليبي غونساليس هو الصديق للمغرب و هده مدة شهرين تقريبا الرئيس الحزب الشعبي اليميني الصديق لاخنوش كان في اتصال معه على المباشر .