جدل داخل البرلمان بين “البام” و”البيجيدي” بسبب صلاة العصر

2022-01-03 / 7:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تسببت معارضة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، محمد السيمو ، لرفع جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية داخل مجلس النواب اليوم الاثنين ، لأداء صلاة العصر ، في ضجة جسدتها ردة فعل فريق العدالة والتنمية الذي انتقد موقف السيمو .

و طلب مصطفى الإبراهيمي،النائب عن حزب العدالة والتنمية في نقطة نظام، رفع الجلسة من أجل أداء صلاة العصر، “لأن الجلسة تمتد إلى وقت آذان المغرب”، الا ان النائب البرلماني عن حزب “الحمامة” عارض المقترح مطالبا باكمال الجلسة بعد تناوله للكلمة .

وقال السيمو “للي بغا يصلي ما منعو حتى شي واحد، وهادي 12 عام ما عمر الإخوان قالو خاصنا نصليو العصر أو المغرب، اللي بغا يصلي ينزل لتحت.. والمسجد كاين”، وفق تعبيره.

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