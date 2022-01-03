زعيم اليسار الفرنسي: نؤيد انسحاب فرنسا من الناتو

2022-01-03 / 6:36 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أكد زعيم حزب اليسار “فرنسا الجامحة” جان لوك ميلانشون على ضرورة انسحاب باريس من “الناتو”، والتعامل مع روسيا شريكة لفرنسا.

وقال ميلانشون في تصريح لراديو “فرانس إنتر”: “أؤيد مغادرة الناتو… نحتاج لوقف التصعيد في أوروبا.. مغادرة الناتو ستسمح لفرنسا بعدم التورط في المغامرات العسكرية الأمريكية”.

وأضاف: ” روسيا شريك لبلادنا، ولا أوافق على جعلها عدوا.. لا أوافق على خيانة الوعد الذي قطعناه للقادة الروس.. عندما قيل لهم إن نهاية معاهدة وارسو والاتحاد السوفييتي لن تؤدي لاقتراب الناتو من حدود روسيا.. لأول مرة في التاريخ الحديث، انهارت الإمبراطورية دون مناقشة كيفية توزيع الأدوار”.

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