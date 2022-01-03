العسكر تجاوزوا اليأس ..مجلة شنقريحة تهاجم المغرب مجددا وتثبت “عقيدة العداء”

2022-01-03 / 6:13 مساءً
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هبة بريس - الرباط

تصعيد إعلامي جديد للجيش الجزائري تجاه المملكة المغربية، عكسته مضامين العدد الجديد من مجلة “الجيش” التي وجهت العديد من الاتهامات كعادتها للمغرب، الامر الذي يثبت “عقيدة العداء” من طرف المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي بالجزائر تجاه كل ماهو مغربي .

مجلة شنقريحة وفي افتتاحيتها للسنة الميلادية الجديدة قالت:” إن المغرب بتحركاته يطبق سياسة الهروب إلى الأمام والتحالف مع العدو وهب خيرات الغير وتلفيق التهم وترويج الاشاعات وهي طرق بالية وسياسة ككاسد”.

وأضافت المجلة في افتتاحية عددها الأول لسنة 2022، إن مواجهة المخططات العدائية للمملكة تتطلب التفاف المواطنين حول دولتهم وجيشهم لإفشال وإحباط المناورات المفضوحة التي عودتنا المملكة على انتهاجها كلما ضاقت بها السبل.

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‫9 تعليقات

  1. ( التفاف المواطنين حول دولتهم و جيشهم )
    هذا ما يصبو اليه حكام العسكر المنهار العجوز و هذا هو هدفهم الوحيد من اختلاق عدو خارجي و همي الذي هو المغرب لانهم يعرفون ان هذا هو السبيل الوحيد لحمايتهم و حماية مكتسباتهم و لا يهمهم لا وطن و لا شعب .

  3. غريب أمر النظام العسكري البوخروبي الصهيوني الجزائري المحتل لجمهورية القباءل و الصحراء الشرقية المغربية. المغرب صاحب حق وعليه أن ينهج سياسة هجومبة و لو باستعمال حق المطاردة أو بتنفيد عملية عسكرية لاسترجاع الصحراء الشرقية و تحرير اخواننا المحتجزين لتندوف.

  4. غريب أمر النظام العسكري البوخروبي الصهيوني الجزائري المحتل لجمهورية القباءل و الصحراء الشرقية المغربية. المغرب صاحب حق وعليه أن ينهج سياسة هجومبة و لو باستعمال حق المطاردة أو بتنفيد عملية عسكرية لاسترجاع الصحراء الشرقية و تحرير اخواننا المحتجزين لتندوف.

  6. والله نتأسف لما يروجه العسكر نحن لا نكن اي عداء لاي مخلوق كيفما كانت جنسيته ومعتقده
    والقطار يسير بنا الئ الأمام يوم بعد يوم لا نلتفت الئ الوراء

  7. عداء العسكر الجزائري هو الأكسجين الذي يعيش به و عليه و يعمل لتصديره لكل أطياف المجتمع.
    الشعب الجزائري واع باللعبة و سيضحدها لا محالة و يطالب الجيش بالإنسحاب من الحياة العامة و العودة لثكناته.

  8. المغرب يعمل بثبات وعقلانية ولا يدق الريح. انا على يقين ان المغرب سيرد بكل ما يملكه من قوة ولا يضيع وقته في الكلام الفضفاض.نحن ابناء طارق ابن زياد حين نقوم ترتعد الارض.

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