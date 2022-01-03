العسكر تجاوزوا اليأس ..مجلة شنقريحة تهاجم المغرب مجددا وتثبت “عقيدة العداء”

هبة بريس - الرباط

تصعيد إعلامي جديد للجيش الجزائري تجاه المملكة المغربية، عكسته مضامين العدد الجديد من مجلة “الجيش” التي وجهت العديد من الاتهامات كعادتها للمغرب، الامر الذي يثبت “عقيدة العداء” من طرف المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي بالجزائر تجاه كل ماهو مغربي .

مجلة شنقريحة وفي افتتاحيتها للسنة الميلادية الجديدة قالت:” إن المغرب بتحركاته يطبق سياسة الهروب إلى الأمام والتحالف مع العدو وهب خيرات الغير وتلفيق التهم وترويج الاشاعات وهي طرق بالية وسياسة ككاسد”.

وأضافت المجلة في افتتاحية عددها الأول لسنة 2022، إن مواجهة المخططات العدائية للمملكة تتطلب التفاف المواطنين حول دولتهم وجيشهم لإفشال وإحباط المناورات المفضوحة التي عودتنا المملكة على انتهاجها كلما ضاقت بها السبل.

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