طنجة..مدير وكالة بنكية ينهي حياته بشكل مأساوي
هبة بريس – مكتب طنجة
اهتزت مدينة طنجة صباح اليوم الاثنين على وقع حادث انتحار مأساوي بعدما أقدم شخص على ذبح نفسه داخل مرحاض منزله الواقع بمنطقة “عين قطيوط ” بطنجة .
المعني بالامر الذي كان يشتغل قيد حياته مديرا لوكالة بنكية بطنجة ، عثر عليه مدرجا في دمائه بمرحاض منزل أسرته ، وسط ذهول وصدمة أفراد عائلته الذين بادروا الى اخطار السلطات والمصالح الامنية .
وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس الجهوي فيما باشرت السلطات المختصة اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف وملابسات الواقعة المفجعة .
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كل التعازي و المواساة لأسرته و أهله