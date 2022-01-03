طنجة..مدير وكالة بنكية ينهي حياته بشكل مأساوي

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتزت مدينة طنجة صباح اليوم الاثنين على وقع حادث انتحار مأساوي بعدما أقدم شخص على ذبح نفسه داخل مرحاض منزله الواقع بمنطقة “عين قطيوط ” بطنجة .

المعني بالامر الذي كان يشتغل قيد حياته مديرا لوكالة بنكية بطنجة ، عثر عليه مدرجا في دمائه بمرحاض منزل أسرته ، وسط ذهول وصدمة أفراد عائلته الذين بادروا الى اخطار السلطات والمصالح الامنية .

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس الجهوي فيما باشرت السلطات المختصة اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف وملابسات الواقعة المفجعة .

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