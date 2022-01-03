طنجة..مدير وكالة بنكية ينهي حياته بشكل مأساوي

2022-01-03 / 6:01 مساءً
0

هبة بريس – مكتب طنجة

اهتزت مدينة طنجة صباح اليوم الاثنين على وقع حادث انتحار مأساوي بعدما أقدم شخص على ذبح نفسه داخل مرحاض منزله الواقع بمنطقة “عين قطيوط ” بطنجة .

المعني بالامر الذي كان يشتغل قيد حياته مديرا لوكالة بنكية بطنجة ، عثر عليه مدرجا في دمائه بمرحاض منزل أسرته ، وسط ذهول وصدمة أفراد عائلته الذين بادروا الى اخطار السلطات والمصالح الامنية .

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس الجهوي فيما باشرت السلطات المختصة اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف وملابسات الواقعة المفجعة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

2022-01-03 / 1:35 مساءً
Photo of طاطا : حريق يخلف خسائر كبيرة بواحة النخيل ” إيغير”

طاطا : حريق يخلف خسائر كبيرة بواحة النخيل ”…

2022-01-03 / 12:46 مساءً
Photo of حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

2022-01-02 / 10:24 صباحًا
Photo of باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

2022-01-01 / 5:37 مساءً
Photo of العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

2021-12-31 / 11:06 مساءً
Photo of مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

2021-12-30 / 8:44 مساءً
Photo of هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

2021-12-30 / 6:06 مساءً
Photo of سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

2021-12-30 / 9:45 صباحًا
Photo of العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات المحلية.

العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات…

2021-12-29 / 10:36 مساءً
Photo of تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي وسط مدينة طنجة

تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي…

2021-12-29 / 7:49 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق