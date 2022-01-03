تزامنا و طلاقها.. وسيمة تعلن عودتها لمجال الغناء

2022-01-03 / 5:07 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية، وسيمة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات “أنستغرام”، عن عودتها للمجال الفني بعد غياب دام لسنوات.

و نشرت وسيمة عبر نفس المنصة تدوينة جاءت كالتالي:“أحبائي أعلن لكم مع نهاية سنة 2021 خبر طلاقي، كانت سنوات جميلة قضيتها رفقة أبو أولادي، لم يكتب لنا رب العالمين الاستمرار معا ولكن علاقة الود والإحترام مستمرة ولن تتوقف..”.

وأضافت قائلة: “ومع نهاية رحلة بداية أخرى، ترقبوا عودتي للفن رسميا بكليب جديد، وبعد أيام سأعلن عن المفأجاة واتمنى ان تكون سنة 2022 سنة خير علينا جميعا “.

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