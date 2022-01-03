بنموسى يكشف حالات “اعتماد التعليم عن بعد”

2022-01-03 / 4:55 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن حالات إغلاق المؤسسات التعليمية المسجل بها حالات إصابة بكورونا واعتماد التعليم عن بعد.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه إذا تم تسجيل 3 حالات أو أكثر بكورونا خلال أسبوع واحد في نفس القسم سيتخذ قرارا بإغلاقه واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام من طرف مدير المؤسسة التعليمية.

وأضاف الوزير أنه إذا تم تسجيل 10 حالات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة بنفس المؤسسة، سيتم إغلاق الأخيرة، واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 بتنسيق مع السلطات المحلية.

وعند اصابة أستاذ أو اطار اداري بالفيروس، يضيف الوزير، يتم التقيد بالحجر الصحي للشخص المصاب ل7 أيام مع مراقبة الأشخاص المخالطين له.

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