الدار البيضاء – سطات.. نسبة ملء السدود تجاوزت 44,5 في المائة

هبة بريس

أفادت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بأن نسبة ملء السدود بجهة الدار البيضاء – سطات، بلغت 44,56 في المائة، في 31 دجنبر 2021.

وأضاف الوكالة في بلاغ لها ، أن نسبة ملء السدود في الجهة، سجلت تراجعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل معدل ملء بنسبة 51,31 في المائة، وبلغ المخزون المائي للسدود 568.258 مليون متر مكعب .

وأوضح المصدر ذاته أن المخزون المائي للسدود، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 1107.524 مليون متر مكعب، بلغ إلى حدود 31 دجنبر 2021، ما مجموعه 493.523 مليون متر مكعب .

وحسب معطيات للوكالة، فإن حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله (الصخيرات تمارة)، بلغت 445.094 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 45.66 في المائة، مقابل 518.825 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بمعدل ملء بلغ 53.22 في المائة.

وفي ما يخص حقينة سد تامسنا في منطقة بن أحمد (إقليم سطات)، فبلغت 25.042 مليون متر مكعب، بمعدل ملء وصل إلى 43.93 في المائة، مقابل 54.08 في المائة (30.824 مليون متر مكعب)، خلال السنة الماضية، في حين أن سد الملاح سجل نسبة ملء بلغت 41.23 في المائة (14.43 مليون متر مكعب)، مقابل نسبة 39.52 في المائة (13.833 مليون متر مكعب) التي تم تسجيلها السنة الماضية .

وبالنسبة لسد الحيمر (سطات)، بلغت نسبة الملء 12.59 في المائة (1.762 مليون متر مكعب)، مقابل نسبة 12.54 في المائة (1.755 مليون متر مكعب)، التي تم تسجيلها السنة الماضية.

وفي ما يخص سد عين كوشية، فقد سجلت نسبة ملء بلغت 65,41 في المائة (7.195 مليون متر مكعب)، مقابل 24.35 في المائة (2.679 مليون متر مكعب) خلال نفس الفترة من السنة الماضية .

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