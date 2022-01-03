القافلة الخيرية لجمعية ” الإخوة زعيثر” تحط رحالها بسيدي بنور (+صور)

هبة بريس - الجديدة

عرف إقليم سيدي بنور وبالضبط دوار الرواضي التابع لجماعة الحكاكشة، تنظيم قافلة إنسانية تحت إشراف جمعية الإخوة زعيثر تحت شعار ” التكافل والتضامن الاجتماعي هدفنا والعمل الخيري والإحساني وسيلتنا”.

وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية التضامنية، حسب بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس” بنسخة منه، تكريسا للبرنامج السنوي المسطر من طرف جمعية “الإخوة زعيتر” التي دأبت على تنظيم مبادرات اجتماعية لفائدة ساكنة البوادي والمداشر والفئات الاجتماعية الهشة في كل مناطق وجهات المغرب.

وعرفت العملية التي تدخل في إطار حملة ” دفئ الشتاء ” توزيع العديد من الملابس ومعاطف شتوية على عدد من الأطفال والمتمدرسين و النساء و الرجال، فضلا عن توزيع مواد غذائية استفاد منها حوالي 500 أسرة من ساكنة المنطقة يعانون من التهميش والهشاشة لاسيما مع الوضعية الصحية المرتبطة بتفشي وباء كورونا .

كما وزعت جمعية الإخوة زعيثر حوالي خمسمائة قفة من المواد الغذائية الأساسية ومعدات طبية وكراسي متحركة للمرضى.

وبهذه المناسبة، صرح الكاتب العام للجمعية، الجيلالي ارناج أن الإخوة زعيثر البطلان العالميان أبو بكر و عثمان بالإضافة إلى عمر و خالد الذين حملوا على عاتقهم المساهمة المتواصلة في التنمية ودعم الفئات المعوزة و ذلك لإيمانهم بضرورة مساعدة من هم في حاجة إلى ذلك، على اعتبار أن الخير الخيري متجذر في تربيتهم وأخلاقهم، حيث تربوا تربية دينية حسنة و تطبيقا للسياسة الرشيدة للملك محمد السادس، وتفعيلا لقيم التضامن والتآزر وفك العزلة عن بعض المناطق وتوفير مساعدات ودعم الطاقات لما فيه مصلحة الوطن ككل. على حد تعبير ذات المتحدث دائماً.

وأضاف أرناج الجيلالي، في تصريح لجريدة “هبة بريس” مشيراً، إلى أن جبال تارودانت و الأطلس الكبير إقليم الحوز و المحمدية من خلال شراكة جمعية خيرية عرفت نفس العملية، مؤكداً أن الجهة الشرقية بمناطق تاوريرت و بوعرفة و الحسيمة و تطوان عرفت نفس العملية الخيرية حيث ستتجه قافلة البطل العالمي أبوبكر زعيثر إلى هناك.

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