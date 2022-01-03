عمر لطفي ينعي والد زوجته بكلمات مؤثرة

2022-01-03 / 2:12 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

بحزن عميق، نعى الفنان المغربي عمر لطفي والد زوجته فرح الفاسي عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب لطفي: “اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ”.

وأضاف قائلا : “انتقل الى جوار الله فجر هذا اليوم والد زوجتي، تغمده الله برحمته و أسكنه فسيح جنانه، إنا لله و إنا إليه راجعون”.

و يشار أن علاقة طيبة كانت تجمع الفنان المغربي بوالد زوجته، حيث أن الراحل كان يعيش مؤخرا رفقته و نجلته بمدينة الدار البيضاء.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تزامنا و طلاقها.. وسيمة تعلن عودتها لمجال الغناء

تزامنا و طلاقها.. وسيمة تعلن عودتها لمجال الغناء

2022-01-03 / 5:07 مساءً
Photo of حنان الخضر عن سنة 2021 :” كانت سنة عصيبة مليئة بأوقات لا يمكن وصفها”

حنان الخضر عن سنة 2021 :” كانت سنة عصيبة…

2022-01-03 / 12:42 مساءً
Photo of بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي يؤم المصلين

بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي يؤم المصلين

2022-01-03 / 9:50 صباحًا
Photo of الموت يفجع فرح الفاسي في والدها

الموت يفجع فرح الفاسي في والدها

2022-01-02 / 1:48 مساءً
Photo of زهير البهاوي و كارمن سليمان يطرحان “حبك إنت”

زهير البهاوي و كارمن سليمان يطرحان “حبك إنت”

2022-01-01 / 4:10 مساءً
Photo of مايا دبيش تعلن دخولها القفص الذهبي

مايا دبيش تعلن دخولها القفص الذهبي

2022-01-01 / 3:02 مساءً
Photo of شيرين عن سبب قص شعرها: “وجعي كان جامد وجرحي كبير”

شيرين عن سبب قص شعرها: “وجعي كان جامد وجرحي…

2022-01-01 / 9:47 صباحًا
Photo of تعددت الأسباب و المصير واحد…طلاق المشاهير المغاربة في سنة 2021

تعددت الأسباب و المصير واحد…طلاق المشاهير المغاربة في سنة…

2021-12-31 / 10:15 مساءً
Photo of مقتولة داخل سيارتها …العثور على مديرة أعمال “الكاردشيان

مقتولة داخل سيارتها …العثور على مديرة أعمال “الكاردشيان

2021-12-31 / 9:51 مساءً
Photo of حقيقة انسحاب حمزة طاهري و انضمام كوثر بامو إلى الجزء الرابع من “سلمات ابو البنات”

حقيقة انسحاب حمزة طاهري و انضمام كوثر بامو إلى…

2021-12-31 / 12:48 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق