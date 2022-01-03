عمر لطفي ينعي والد زوجته بكلمات مؤثرة

نجلاء مزيان: هبة بريس

بحزن عميق، نعى الفنان المغربي عمر لطفي والد زوجته فرح الفاسي عبر صفحاته الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب لطفي: “اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ”.

وأضاف قائلا : “انتقل الى جوار الله فجر هذا اليوم والد زوجتي، تغمده الله برحمته و أسكنه فسيح جنانه، إنا لله و إنا إليه راجعون”.

و يشار أن علاقة طيبة كانت تجمع الفنان المغربي بوالد زوجته، حيث أن الراحل كان يعيش مؤخرا رفقته و نجلته بمدينة الدار البيضاء.

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