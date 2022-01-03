إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

هبة بريس - ورزازات

أدى انقلاب سيارة من نوع “مرسيديس 207” صباح اليوم الاثنين 03 يناير الجاري بقنطرة على مستوى دوار امزري بالجماعة الترابية “إمي نولاون” بإقليم ورزازات، الى اصابة ثلاث تلميذات بجروح متفاوتة الخطورة .

وأفاد مصدر محلي ل”هبة بريس” ان السيارة كانت تحمل على متنها وقت وقوع الحادثة 09 تلاميذ كانوا في طريق العودة من دوارهم إلى مؤسساتهم التعليمية ب”إمي نولاون ” بعد عطلة مدرسية دامت أسبوع.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم نقل التلميذات المصابات في هذه الحادثة الى المستشفى الإقليمي سيدي احساين بناصر بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في الموضوع لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

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