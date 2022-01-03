صورة تعبيرية

إصابة 3 تلميذات في حادث انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

2022-01-03 / 1:35 مساءً
0
هبة بريس - ورزازات

أدى انقلاب سيارة من نوع “مرسيديس 207” صباح اليوم الاثنين 03 يناير الجاري بقنطرة على مستوى دوار امزري بالجماعة الترابية “إمي نولاون” بإقليم ورزازات، الى اصابة ثلاث تلميذات بجروح متفاوتة الخطورة .

وأفاد مصدر محلي ل”هبة بريس” ان السيارة كانت تحمل على متنها وقت وقوع الحادثة 09 تلاميذ كانوا في طريق العودة من دوارهم إلى مؤسساتهم التعليمية ب”إمي نولاون ” بعد عطلة مدرسية دامت أسبوع.

وأضاف ذات المصدر بأنه تم نقل التلميذات المصابات في هذه الحادثة الى المستشفى الإقليمي سيدي احساين بناصر بورزازات لتلقي العلاجات الضرورية، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا في الموضوع لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طاطا : حريق يخلف خسائر كبيرة بواحة النخيل ” إيغير”

طاطا : حريق يخلف خسائر كبيرة بواحة النخيل ”…

2022-01-03 / 12:46 مساءً
Photo of حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

حرائق الغابات في ولاية كولورادو تدمر ألف مبنى

2022-01-02 / 10:24 صباحًا
Photo of باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

باستعمال قطعة قماش.. معتقل بالسجن المحلي تولال2 ينتحر شنقا

2022-01-01 / 5:37 مساءً
Photo of العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

العثور على جثة قرب مؤسسة سجنية بمدينة السمارة..

2021-12-31 / 11:06 مساءً
Photo of مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

مفجع..القاتل الصامت ينهي حياة 4 أشخاص بطنجة

2021-12-30 / 8:44 مساءً
Photo of هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

هزة أرضية بقوة 4.0 درجات بإقليم الدريوش

2021-12-30 / 6:06 مساءً
Photo of سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

سقطا من أعلى الجبل بسبب “الجليد”.. وفاة شخصين بتوبقال

2021-12-30 / 9:45 صباحًا
Photo of العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات المحلية.

العثور على جثة طفلة معاقة يستنفر أمن مكناس والسلطات…

2021-12-29 / 10:36 مساءً
Photo of تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي وسط مدينة طنجة

تسرب الغاز من نظام تدفئة يتسبب في انفجار قوي…

2021-12-29 / 7:49 مساءً
Photo of وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

وجدة .. عضات كلبين تصيب طفلا بجروح غائرة

2021-12-29 / 6:53 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق