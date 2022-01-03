طلبة البيضاء يحتجون بالكليات و يطالبون بتأجيل الامتحانات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت مجموعة من المؤسسات الجامعية بالدار البيضاء اليوم وقفات احتجاجية من طرف الطلبة و ذلك بسبب تجاهل الإدارة لمطالبهم المتعلقة بتأجيل الامتحانات حتى وقت لاحق.

و نظم الطلبة في عدد من الكليات التابعة لجامعة الحسن الثاني بالعاصمة الاقتصادية وقفات احتجاجية، رافعين شعارات تطالب بتأجيل الامتحانات و رد الاعتبار للطالب و الجامعة على حد سواء.

و طالب المحتجون من الإدارة بتأجيل الامتحانات لوقت لاحق بسبب الظروف الوبائية الحالية أو إجرائها عن بعد وفق المذكرة الوزارية الأخيرة، خاصة أن فترة استعدادهم للامتحانات لم تتجاوز الأسبوع و هي مدة حسبهم تظل غير كافية للإعداد بشكل جيد.

هذا و كانت مراسلة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار قد أكدت أنه في حال تعذر تنظيم الامتحانات الجامعية عن بعد، وكان ضروريا تنظيمها حضوريا، فيجب التقيد الصارم بالتدابير الوقائية للحماية الفردية والجماعية للطلبة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، ومراعاة تطورات الحالة الوبائية.

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