حنان الخضر عن سنة 2021 :” كانت سنة عصيبة مليئة بأوقات لا يمكن وصفها”

2022-01-03 / 12:42 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية حنان الخضر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن التجارب الأليمة التي مرت بها خلال سنة 2021 .

و قالت “لخضر” :”كانت سنة عصيبة مليئة بأوقات لا يمكن وصفها و لا شرحها، أحداث آلمتني كان يغلفني حينها خليط مؤلم من الحزن و الضعف و عدم القدرة على التحمل أوقات كان البكاء فيها سيد الموقف”.

و واصلت خريجة ستار أكاديمي:”ففي كل مرة اعتقدت أنها النهاية، و لكن كل ذلك مر بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل عائلتي و أحبتي و بفضلكم، و أنا الآن فخورة كل الفخر و أنا أتخطى تلك الظروف و المواقف ،لا تفقدوا الأمل مهما كانت الظروف فبعد العسر إلا اليسر و بعد الصبر إلا النصر” .

و اختتمت قائلة:”2022 أريد أن أعلمك أنني جاهزة لتخطي كل الصعوبات و العمل بجد و السير بخطى واثقة لتحقيق أهدافي، و أنا واثقة كل الثقة بأن القادم أجمل”.

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‫2 تعليقات

  2. خريجة ستار اكاديمي (معهد هدا ولا شنو؟)
    طريق السلامة 2022 باقا طويلة ما تكسيريش بزاف لي بغا اربح العام طويل. الله يوفقنا جميع

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