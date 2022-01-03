الصورة تعبيرية

عدوى “الزكام” تصيب غالبية المغاربة تزامنا و انتشار المتحور أوميكرون

2022-01-03 / 11:20 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عيادات ممتلئة، مستوصفات مكتظة، مراكز صحية تعج بالمرضى و صيدليات حراسة تقف ببوابتها طوابير من الباحثين عن أدوية بدون وصفات طبية في غالب الأحيان، هكذا المشهد في الأيام الأخيرة بأغلب مدن المملكة و خاصة بمدينة الدار البيضاء.

عدوى الزكام الموسمي تزامنت و انتشار متحور “أوميكرون” بالمغرب مما جعل الشك يدب في نفوس عدد من المواطنين نظرا لتشابه الأعراض تقريبا بين المصابين بنزلات برد و بين حاملي الفيروس التاجي.

و في هذا الصدد، أوضح أحد الدكاترة الصيدلانيين بالبيضاء أن غالبية الأدوية التي تم بيعها في الأسبوعين الأخيرين هي تلك الخاصة بالزكام و بكورونا، مثل فيتامين سي و بعض المهدئات و مقويات المناعة.

و أضاف ذات المتحدث بأن أغلب المرضى يطلبون من أصحاب الصيدليات وصفات كورونا بالرغم من أنهم لم يجروا اختبارات “بي سي إر”، حيث بمجرد ما يصابون بالزكام يعتقدون أن الأمر له علاقة بكوفيد فيسارعون للبحث عن تركيبة الدواء التي تمنح للمصابين بكورونا.

و شدد المصدر نفسه على أن الأنفلونزا الموسمية الحالية عادية و لا يجب أن تبث الهلع في نفوس المواطنين، لكن يجب أخذ الحيطة و الحذر في ظل انتشار متحور أوميكرون، موجها رسالته للمغاربة بضرورة تلقي الجرعة الثالثة من التلقيح المعززة للمناعة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : منح 300 مليون درهم لتأهيل خمس مؤسسات فندقية

أكادير : منح 300 مليون درهم لتأهيل خمس مؤسسات…

2022-01-03 / 1:56 مساءً
Photo of المخزون المائي بسدود طنجة تطوان الحسيمة يصل إلى 902 مليون متر مكعب

المخزون المائي بسدود طنجة تطوان الحسيمة يصل إلى 902…

2022-01-03 / 1:27 مساءً
Photo of حملة طبية لإزالة “الجْلاَّلة” بسطات.. ازدحام وسوء تنظيم وزبونية على الأبواب

حملة طبية لإزالة “الجْلاَّلة” بسطات.. ازدحام وسوء تنظيم وزبونية…

2022-01-03 / 12:30 مساءً
Photo of العيون.. توقيف 3 أشخاص وإحباط تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا

العيون.. توقيف 3 أشخاص وإحباط تهريب كمية مهمة من…

2022-01-03 / 11:43 صباحًا
Photo of وفاة أسماء حلاوي إحدى المشتكيات ببوعشرين بمصحة بالبيضاء

وفاة أسماء حلاوي إحدى المشتكيات ببوعشرين بمصحة بالبيضاء

2022-01-03 / 11:08 صباحًا
Photo of البروفيسور الابراهيمي: سئمت من مسلسل لا ينتهي لكن هناك تفاؤل هذه السنة

البروفيسور الابراهيمي: سئمت من مسلسل لا ينتهي لكن هناك…

2022-01-03 / 9:25 صباحًا
Photo of طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-03 / 9:08 صباحًا
Photo of إسرائيل تزيل المغرب من “اللائحة الحمراء”

إسرائيل تزيل المغرب من “اللائحة الحمراء”

2022-01-02 / 9:57 مساءً
Photo of جمعية حقوقية ..الزيادات في الأسعار استمرار لسياسة تكريس الفوارق

جمعية حقوقية ..الزيادات في الأسعار استمرار لسياسة تكريس الفوارق

2022-01-02 / 8:29 مساءً
Photo of حصيلة جديدة لعدد المطعمين ضد “كوفيد” في المغرب

حصيلة جديدة لعدد المطعمين ضد “كوفيد” في المغرب

2022-01-02 / 6:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق