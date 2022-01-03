فرنسا.. مجانية وسائل منع الحمل للشابات بين 18 و25 سنة

2022-01-03 / 10:36 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

دخلت مجانية وسائل منع الحمل للواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 سنة حيز التنفيذ السبت في فرنسا بهدف الحدّ من “التراجع” الذي لاحظته السلطات، ويقدّر عدد المعنيات به بنحو ثلاثة ملايين شابة.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن هذا الإجراء في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى “تراجع” في استخدام الشابات وسائل منع الحمل، عازياً ذلك بالدرجة الأولى إلى “أسباب مالية”.

ولاحظت الواقع نفسه أيضاً الناطقة باسم جمعية En avant tous النسوية الفرنسية لويز ديلافييه التي رأت في تصريح لوكالة فرانس برس أن “النساء بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين يكنّ معرّضات كثيراً نظراً إلى أنهنّ يفقدن الكثير من الحقوق مقارنة بالمرحلة التي كنّ فيها قاصرات وغير مقتدرات اقتصاديا”.

وتطبق مجانية وسائل منع الحمل في فرنسا أصلاً على القاصرات.

وأوضحت وزارة الصحة أن التغطية ستكون كاملة لاستشارة واحدة سنوياً لطبيب أو قابلة، وللفحوص البيولوجية ذات الصلة، وكذلك لوسائل الحماية نفسها، كبعض الحبوب وغرسة منع الحمل واللولب والحجاب الحاجز والوسائل الهرمونية الطارئة.

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