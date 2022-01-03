بعد إعلان اعتزاله.. أدهم نابلسي يؤم المصلين

هبة بريس - وكالات

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول ظهور للفنان الأردني أدهم نابلسي، وهو يؤم المصلين في أحد المساجد بعد إعلان اعتزاله الفن.

وحظي مقطع الفيديو الذي نشره أحد مستخدمي تويتر، باهتمام واسع، حيث أرفقه بتعليق كتب فيه: “آخر شيء توقعت أكتبه، بس اليوم كان الإمام بصلاة العشاء أدهم نابلسي”.

يذكر أن الفنان الأردني أدهم نابلسي، كان قد أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بعدما ظهر في مقطع فيديو أعلن فيه رسميا اعتزاله الفن، معللا ذلك بأنه “إرضاء لله تعالى”، على حد تعبيره.

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