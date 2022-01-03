إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

هبة بريس - وكالات

أفاد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الأحد، بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الوزير ونشر على موقع البتناغون: “هذا الصباح جاءت نتيجة إيجابية لاختبار فيروس كورونا. طلبت إجراء الاختبار بعد ظهور الأعراض لدي أثناء وجودي في منزلي في إجازة”.

وأشار أوستن البالغ من العمر 68 عاما إلى أن أعراض المرض لديه خفيفة، وأنه يتابع توصيات الأطباء وينوي الخضوع للحجر الصحي في منزله خلال الأيام الـ5 القادمة. وقال إنه لا يزال ينفذ كل واجباته كوزير دفاع وينوي المشاركة في كل اللقاءات والفعاليات الهامة عبر الفيديو. وأوضح: “ستمثلني نائبتي الأولى كاتلين هيكس عند الحاجة في كل الفعاليات الأخرى”.

وأبلغ الوزير قادة البتناغون والرئيس جو بايدن بإصابته بفيروس كورونا. وأضاف: “تم لقائي الأخير مع بايدن في 21 ديسمبر أي بعد أكثر من أسبوع من ظهور أول أعراض لدي. وكانت نتيجة اختبار فيروس كورونا في ذلك الصباح سلبية. ولم أزر مبنى البنتاغون منذ الخميس الماضي”.

وذكر أوستن أيضا أنه ملقح ضد فيروس كورونا بالكامل، مشيرا إلى أنه تلقى الجرعة المعززة من لقاح كورونا في أكتوبر الماضي.

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